Inter, deplasmanda Roma'yı yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. hafta maçında Inter, deplasmanda Roma'yı 3-1 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 50 bin futbolseverin izlediği müsabakayı, hakem Massimiliano Irrati yönetti.

İki takımın da kontrollü başladığı maçın 15. dakikasında Radja Nainggolan’ın ara pasına hareketlenen Edin Dzeko, topu kontrol ederek yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısındaki iki Roma atağında, biri Aleksander Kolarov, diğeri Nainggolan'ın şutlarında olmak üzere top iki kez direkten döndü.

İlk yarıda hücumda etkisiz kalan Inter ise Mauro Icardi'nin 43. dakikada ceza sahası içinden çektiği sert şutla gole yaklaştı, ancak Roma kalecisi Alisson gole izin vermeyince ilk yarı Roma’nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başında gelişen Roma atağında Diego Perotti’nin ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top, bir kez daha direkten döndü. Bu pozisyondan 4 dakika sonra Inter, beraberlik golünü buldu. Joao Mario'nun derinlemesine verdiği pasta Mauro Icardi takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.

76. dakikada gelişen Inter atağında, Ivan Perisic soldan ortaladı. Topu penaltı noktası üzerinde kontrol edip vuruş yapan Arjantinli Icardi, Inter’i 2-1 öne geçirdi.

Mavi-siyahlı takım, 87. dakikada yine Perisic'in ortasında bu sefer topla buluşan Matias Vecino ile skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk Inter, 1-0 geriye düştüğü maçta 3 puanı 3 golle aldı.

Inter, puanını 6’ya yükseltirken Roma 3 puanda kaldı.

Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de 82. dakikada oyuna dahil olarak, İtalya Serie A'da ilk kez forma şansı buldu.

Öte yandan, Serie A’nın 2. haftasında yapılan diğer karşılaşmalarda Juventus, Genoa’yı deplasmanda 4-2, Bologna da Benevento’yu deplasmanda 1-0 yendi.