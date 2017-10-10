  • 10 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.681
    EURO 4.341
  • BIST 102831.27
    ALTIN 152.891
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İngiliz futbolunda ırkçılık yükseliyor

İngiliz futbolunda ırkçılık yükseliyor

İngiliz futbolunda 2016-17 sezonunda ırkçılık içerikli eylemler, önceki sezona oranla yüzde 16,7 oranında artış gösterdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngiliz futbolunda ırkçılık yükseliyor

Futbolda ırkçılığa karşı mücadele yürüten en önemli organizasyonlardan "Kick it out" tarafından yapılan araştırmada, İngiliz futbolunda geçen sezon meydana gelen ırkçılıkla ilgili eylemlerin sayısında artış yaşandığı belirtildi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, İngiltere'nin yeşil sahalarında ırkçılık içerikli olayların geçen sezon yüzde 16,7 oranında yükselerek 469'a ulaştığı, 2015-16 sezonunda ise bu rakamın 402'de kaldığı ifade edildi.

Söz konusu eylemlerin yarısı İngiltere Premier Lig'de, diğer yarısı ise ülkenin alt ve amatör ligleri ile kadın futbolunda tespit edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan organizasyonun başkanı Roisin Wood, "İstatistikler, bu güzel oyunda ırkçılığın her geçen gün daha da fazla kanayan bir yara haline dönüştüğünü gösteriyor. Bu durumun engellenmesi için çok daha sıkı önlemler alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: ingiltere futbolu, ırkçılık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER