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İngiliz futbolunda cinsel istismar skandalı büyüyor

İngiltere'de küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar soruşturmasında gözaltı sayısı 155'e çıktı.

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İngiliz futbolunda cinsel istismar skandalı büyüyor
Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de son dönemde büyük yankı uyandıran cinsel istismar skandalı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 83'ten 155'e çıktığı belirtildi.
 
İngiltere Premier Lig'den amatör takımlara kadar 148 kulübün adının geçtiği soruşturmada, cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden yaşları 4 ile 20 arasında değişen kurban sayısının da 429'a yükseldiği bildirildi.
 
Futbolculara yönelik cinsel istismar konusunda bugüne kadar 819 telefon ihbarının değerlendirildiği ve ülke çapında çok yönlü araştırmaların titizlikle devam ettiği vurgulandı.
 
Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu 43 yaşındaki Andy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'ın cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki cinsel istismar tartışmaları, onlarca futbolcudan gelen yeni itiraflarla büyümüştü. AA
 
Etiketler: ingiliz futbolu, cinsel istismar skandalı
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