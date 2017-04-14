Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a 2-1 yenildikleri ilk maçta yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, olaylara kimin sebebiyet verdiğinin önemli olmadığını belirterek, "Oyunun 45 dakika geç başlamasından dolayı üzgünüz. Kim tarafından nasıl olduğu önemli değil, önemli olan futbolda bu tip görüntüler vermemek. Yanımızda olumsuzluk yapan taraftar varsa izin vermemek lazım. Her taraf bozulabilir, herkes zan altında kalabilir. Şiddetin sahada olmasını istemediğimiz halde maalesef oluyor." diye konuştu.

Olympique Lyon ile yaptıkları maçı değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:

"İlk bölümde oyunu kontrol etmeye çalıştık. Oyunu iyi taşıdık. Rakibin duran toplarına karşı tedbirlerimiz iyiydi. Bize çarpan topla rakip gol attı. İkinci gol bizim hatamızdan oldu. 1-1 olsa da, 1-0 kazansak da ikinci maç yine zor olacak. Turu geçecek gücümüz var. Son bölümde bazı arkadaşların yerine aldığımız oyuncular daha dirençli oynaması gerekirken olmadı. 1-0'dan 2-1 mağlup olmak bizim için üzücü ama umutsuzluk olarak bakmıyorum. İlk maç için bir kayıp olarak bakıyorum."

"Nerede olursa olsun şiddete karşıyız"

Güneş, karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas'ın rövanş maçının seyircisiz oynanması yönünde açıklamalar yaptığı şeklindeki iddiaların sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Birini suçlayarak hiçbir sonuca ulaşamıyoruz. Maçtan önce ne oldu bilmiyoruz. Böyle yanlışlığı yapan kimse eleştirmek lazım. Burada oldu, İstanbul'da olmadı. Olmadan olayı oraya havale ettiğinizde yanlışın önünü açarsınız. En büyük yanlışlık tribünlerin kullanma şekliydi. Üst tribün deplasman takımına verildi, tam tersi de yanlış olurdu. Tedbir zorlaşır. Bir bölüm verilseydi, üstlü altlı tedbirler alınırdı. Çok büyük olaylar olduğunu düşünmüyorum. Atılanlardan rahatsız olanlar sahanın içine girdi. Üç beş kişi yapmıştır. Toplamın yaptığını söyleyemeyiz. Biz kim yaparsa yapsın Fransa, Türkiye, başka ülke, saha içi, saha dışı, nerede olursa olsun şiddete karşıyız."

"Sahaya beraber çıkma teklifi benim fikrimdi"

Yaşanan olaylar sonrası hakemlerle neler konuştukları yönünde bir soruyu yanıtlayan Güneş, "Hakeme de onların antrenörüne de söyledim. 'Beraber gidelim sahaya çıkalım' teklifi benimdir." ifadelerini kullandı.

Olympique Lyon karşısında kullandıkları korner atışlarında oyuncularının üzerine yabancı madde atıldığını anlatan Şenol Güneş, "Biz buna rağmen oyunumuzu oynamaya çalıştık. İstanbul'da öyle bir insan yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalecinin, savunmanın riskli hareketler yapmasını doğru bulmam"

Kaleci Fabricio'nun hatasının ardından yenilen gole de değinen Güneş, "Kalecinin, savunmanın riskli hareketler yapmasını doğru bulmam. Geriden risk almak, çalım atmak, riskli paslar vermek takıma katkı sağlamaz, aksine gole neden olur." şeklinde konuştu.

Oğuzhan Özyakup: Herkes hata yapıyor

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan, mücadeleye iyi başladıklarını belirterek, "Lyon'un baskılı başlayacağını biliyorduk. Bulduğumuz gol çok önemli ama 82 dakikaya kadar öndesin, ondan sonra yenilen gollerde kafanda soru işareti kalıyor. Bu maçı iyi değerlendirip, perşembe günkü maça hazırlanacağız." diye konuştu.

Oğuzhan, kaleci Fabricio'nun hatasıyla ilgili soruya, "Herkes hata yapıyor. Fabricio'nun ayakları, tekniği çok iyi. Hata oluyor. Takım olarak her zaman, her futbolcunun arkasındayız." yanıtını verdi.

İkinci maç için şanslarını değerlendiren Oğuzhan Özyakup, "Lyon'da oynadık. Attığımız gol avantajlı. Onlar İstanbul'a gelecek. Avantaj için 'onlar mı, biz mi' diye konuşamayız. İstanbul'daki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Olympique Lyon Teknik Direktörü Genesio: İkinci maç için endişeli değilim

Genesio, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, "Futbolun buna yakışmadığını düşünüyorum. Sonuç olarak maçın oynanması, iptal olmaması çok önemliydi. Futbol bu, kötü anlar için değil. Kolay olmadığını söyleyebilirim." dedi.

İkinci karşılaşma için bir endişe yaşayıp yaşamadığı sorusunu yanıtlayan Genesio, "Açıkçası orada bizim güvenliğimizi sağlayacak görevlilere güveniyoruz. Maçı oyuncular oynuyor, seyirciler oynamıyor. Sahada mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda endişeli değilim." ifadelerini kullandı.

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Aulas: Hakkaniyetli tek çözüm, rövanş karşılaşmasının seyircisiz oynanması

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fransa ekibi Olympique Lyon'un kulüp başkanı Jean-Michel Aulas, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasının seyircisiz oynanması gerektiğini söyledi.

Maçın ardından W9 kanalına konuşan Aulas, "Hakkaniyetli tek çözüm, rövanş karşılaşmasının seyircisiz oynanması." dedi.

UEFA'nin rövanş karşılaşması için tüm tedbirleri alması gerektiğini kaydeden Aulas, "Ben UEFA'nın sorumluluğunu üstlenerek gerekli önlemleri alacağını umut ediyorum. Seyircisiz veya başka sahada maç oynanabilir. Ancak Beşiktaş'ın sahasına gitmenin oldukça zor olacağını düşünüyorum. Bu akşam her iki tarafta da yaşanan aşırılıkları görünce hepimiz çok korktuk." diye konuştu.