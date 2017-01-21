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İlhan Cavcav'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, rahatsızlanarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

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İlhan Cavcavın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, rahatsızlanarak yoğun bakıma ünitesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre İlhan Cavcav, sabaha karşı rahatsızlandı ve Güven Hastanesi'ne getirildi.

Dün dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Doktordan açıklama

Beyin kanaması geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklama yapan özel doktor Kadir Hatipoğlu, duayen başkanın evde geçirdiği travma sonucunda saat 03.00'te şuurunun kapandığını belirterek, "Başkan, beyin kanaması tanısıyla Güven Hastanesi'ne getirdik. Tomografisi çekildi. Kendisine sak teşhisi (boşluk, ödem oluşması, kanamanın devam etmesi) konuldu." dedi.

Cavcav'ın yoğun bakım servisine alındığını vurgulayan Hatipoğlu, "Şu an makinaya bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde yaşatılıyor. Durumunda herhangi bir değişiklik yok. Geldiğinden beni şuuru kapalı ancak kanamanın devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, şu an için vefat durumunun söz konusu olmadığının altını çizerek, "Beyin cerrahı arkadaşımız, durumun kritik olduğunu ve cerrahi işlem yapmayacaklarını belirtti. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makinaya bağlı kalarak Cavcav'ın durumunu izleyeceklerini söylediler." diye konuştu. 

Etiketler: yoğun bakım, ilhan cavcav, gençlerbirliği
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