'İki oğluma iki altın madalya getirdim'

Samsun'daki 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ferdi ve kata takım müsabakalarında altın madalya kazanan milli judocu Erkan Esenboğa, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Erzurum Gençlikspor Kulübü sporcusu da olan Erkan Esenboğa, antrenörü Yaşar Elen ile 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın ardından memleketi Erzurum'a geldi.

Erzurum Havalimanı'nda, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ailesi ve diğer yetkililer tarafından çiçeklerle karşılanan milli judocu Esenboğa, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Esenboğa, olimpiyatlardan 2 altın madalya ile dönmenin mutluluğunu Türkiye ve Erzurum'a yaşatmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rabbime şükürler olsun ülkemiz 15 Temmuz gibi zorlu bir dönemeçten geçerken, bu bayrağı dalgalandırmayı bize de nasip etti. Biz bayrağımızı hiçbir zaman yere eğdirmedik. Geçen sene de dalgalandırdık. Aldığımız bütün dereceleri, bu iki altın madalyayı 15 Temmuz demokrasi şehitlerimize ve gazilerimize hediye ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Biz Türküz, hiç kimse bize baş eğdiremez, İstediğimiz yerde istediğimiz gibi konuşur, bayrağımızı dalgalandırırız."

20 yıldır judo yaptığını dile getiren Esenboğa, son 4 yıldır çok sıkı çalıştıklarını anlattı.

Birlikte çalıştığı antrenörü Yaşar Elen'e de teşekkür eden Esenboğa, "Sihirli dokunuş denir ya bana dokundu, ben de karşınızda bir olimpiyat şampiyonu olarak konuşabiliyorum. Mutluluğum anlatılmaz. İki oğlum var. İki de altın madalyam olsun istemiştim. Şükür Allah'a iki oğluma iki altın madalyayı getirdim." dedi.

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık spor anlamında çok yüksek yerlere hedeflerimizi koymaya başladık. Olimpiyat Hazırlık Merkezleri meyvelerini vermeye başladı. Eski spor anlayışımızdan biraz daha kurtulup uluslararası düzeydeki olimpiyatlar, dünya şampiyonalarındaki yerimizi almaya başladık. Bayrağımız her yerde büyük bir şanla, şöhretle, şerefle dalgalanıyor."