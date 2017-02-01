  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » IAAF yöneticisi Davies'e rüşvet cezası

IAAF yöneticisi Davies'e rüşvet cezası

IAAF üst düzey yöneticisi Davies'in görevi, Rus sporcuların adlarını para karşılığında doping listesinden çıkardığı gerekçesiyle son buldu.

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IAAF yöneticisi Daviese rüşvet cezası

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) üst düzey yöneticilerinden Nick Davies'in görevine, Rus sporcuların adlarını para karşılığında doping listesinden çıkardığı gerekçesiyle son verildi.

IAAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, rüşvet gerekçesiyle geçen yıl soruşturma açılan üst düzey yöneticiler Nick Davies, eşi Jane Boulter-Davies ile Pierre-Yves Garnier hakkındaki kararın verildiği belirtildi.

Açıklamada, para karşılığında Rus sporcuların adlarını doping listesinden çıkardığı gerekçesiyle bir dönem IAAF sözcülüğü yapan Nick Davies'in görevine son verildiği, diğer yöneticilerin ise görevlerine devam edeceği ifade edildi.

Eski IAAF Başkanı Lamine Diack'a, oğlu IAAF Danışmanı Papa Massata Diack tarafından Temmuz 2013'te internet üzerinden gönderilen mesajın incelenmesinin ardından 3 yönetici hakkında geçen yaz soruşturma açılmış ve bu yöneticiler inceleme tamamlanıncaya kadar görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmışlardı. 

Etiketler: IAAF, davies, rus sporcular
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