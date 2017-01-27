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Hutchinson sakatlandı

Kanadalı oyuncunun sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.

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Hutchinson sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'deki Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson sakatlandı.
 
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın sabahki antrenmanında sakatlanan Hutchinson'ın, gerçekleştirilen muayenesi ve MR'ı sonrası sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği belirtildi.
 
Öte yandan, Kayserispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ise sağ uyluk ön adalesinde (Rectus femoris) tip 3 A (Grade 1) yırtık belirlendiği kaydedildi.
 
Her iki oyuncunun da tedavisine başlandığı vurgulandı. 
 
Etiketler: atiker konyaspor, SPor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Atiba Hutchinson
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