  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.596
    EURO 3.809
  • BIST 76386.3
    ALTIN 136.288
Buradasınız : » » Hull City'nin yeni hocası Marco Silva

Hull City'nin yeni hocası Marco Silva

İngiliz ekibi, 39 yaşındaki Portekizli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Hull Citynin yeni hocası Marco Silva
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'de, teknik direktörlük görevine Portekizli Marco Silva getirildi.
 
Puan cetvelinde 13 puanla son sırada yer alan ve salı günü Mike Phelan'ın görevine son veren Hull City, en son Yunanistan'ın Olympiakos takımını çalıştıran 39 yaşındaki Silva ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
 
Hull City, Federasyon Kupası üçüncü turunda cumartesi günü ligde küme düşmeme mücadelesi veren bir başka ekip Swansea City ile karşılaşacak.
 
Puan cetvelinde 15 puanla 19. sırada bulunan Swansea City de alınan kötü sonuçlar nedeniyle bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişimine gitmiş ve Almanya'nın Bayern Münih takımında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan 44 yaşındaki Paul Clement'i takımın başına getirmişti. AA
 
Etiketler: İngiltere Premier Lig, Hull City, marco silva
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER