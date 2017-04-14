Hidayet Türkoğlu'ndan Ufuk Sarıca'ya destek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu,milli takım başantrenörünün aynı zamanda kulüp takımı çalıştırmasına eski yönetimin karşı çıktığını, kendilerinin ise böyle bir düşünceye sahip olmadığını vurguladı.

Ufuk Sarıca'ya çok güvendiklerini dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı anda milli takım ve kulüp takımının çalıştırılmaması fikri, geçmiş federasyonun düşüncesiydi. Herkesin fikirleri farklıdır. Gerek Ufuk hocayla gerek Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la görüştük. Ufuk Sarıca, iki görevini de aynı anda yürütebileceğini söyledi. Biz de federasyon olarak buna sıcak baktık. Ufuk hoca, bu sorumluluğu üstlenebileceğini belirtti ve federasyon olarak kendisinin arkasında durmaya karar verdik. Dediğim gibi bu düşünce, geçmiş yönetimin verdiği bir karardır. Ufuk hocayı, her daim desteklemeye devam edeceğiz."

"Türk halkı, milli takımla gurur duyacak"

Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'la Türk halkının gurur duyacağını dile getirdi.

Ufuk Sarıca'nın ay-yıldızlı takımı en iyi şekilde hazırlayacağına inandığını anlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jenerasyon olarak baktığınız zaman bir değişiklik yaşıyoruz. İnanın, Türk Milli Takımı olarak hangi oyuncularla sahaya çıkarsak çıkalım, Türk halkının önünde inanılmaz performans sergiliyoruz. Ufuk Sarıca ve ekibi, Avrupa Şampiyonası'nda Türk halkının gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağı bir takımı sahaya sürecektir. Gönlümüzden her zaman geçen kendi evimizde iyi bir sonuç elde etmek. Sonucu tahmin edemeyiz. Tek bildiğim şey, oynanacak basketbolla ve yapılacak mücadeleyle Türk halkının gurur duyacağı bir milli takımın sahada olacağıdır." AA