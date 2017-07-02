Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, antrenman sonrası düzenlenen basın toplantısında, kampın çok yoğun ve iyi geçtiğini söyledi.

Tüm takımın büyük emek verdiğini aktaran Mehmet, "Arkadaşlarımız ve hocalarımız çok emek veriyor, iyi çalışıyoruz. Herkes iştahlı, çok arzulu, inşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyduğunu yineleyen Mehmet, şöyle devam etti:

"Burada olmaktan keyif alıyorum, gurur duyuyorum. İyi çalışıyoruz. 27 Temmuz'da önemli bir maçımız var, o zamana kadar kendimizi iyi hazırlayacağız. İnşallah benim açımdan da iyi gider. Stres yok heyecan var, beklentilerin altında kalmak istemiyorum. Herkese Mehmet Ekici'nin kim olduğunu göstermek istiyorum."

"Trabzonspor inşallah büyük başarılar elde eder"

Trabzonspor'da 3 yıl forma giydiğini hatırlatan Mehmet Ekici, "Trabzonspor'da güzel 3 yılımı geçirdim. Bu arada orada ekmek yedim. Güzel anılarım ve sezonlarım var. Trabzonspor inşallah büyük başarılar elde eder. Sonuçta orada ekmek yedim, orada oynadığım için mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için buraya geldim. Fenerbahçe'ye söz verdiğim için bu 6 ayı göze aldım. Biz ailece bu karaktere sahibiz, söz verdiğimiz zaman daima arkasında dururuz." değerlendirmesinde bulundu.

Duran toplarla ilgili özel bir yeteneği olduğunu kaydeden Mehmet, "Herkesin bildiği gibi duran toplarda benim özel yeteneklerim var. Her zaman üstüne koyarak gitmeye çalışıyorum. Valbuena yetenekli, büyük, iyi bir futbolcu. Onunla oynamak gurur verici." şeklinde konuştu.