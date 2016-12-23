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'Herkes vazgeçse bile ben vazgeçmeyeceğim'

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, herkes vazgeçse bile kendisinin bu hedeften vazgeçmeyeceğini söyledi.

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Herkes vazgeçse bile ben vazgeçmeyeceğim
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligde üst üste 4 maçı kazandıklarını, bunun ligin üst sıralarını yakalama adına önemli olduğuna dikkat çekti.
 
Şampiyonluk yarışında var olmanın ne demek olduğunu 4 haftada aldıkları 12 puanla daha çok anladıklarını belirten Bakkal, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından yaptıkları toplantılar ve aldıkları önlemlerle bu sonuçları hazırladıklarını ifade etti.
 
"Vazgeçmeyeceğim"
 
Sivasspor'un yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:
 
"Geldiğim günden beri her şeyiyle bu camiaya yakışanın şampiyonluk olduğunu söylüyorum. Çünkü biz yukarıları hak ediyoruz. İlk 5 hafta bu iş lafla gitti ama şimdi artık performans zamanı. Performansını bize katacak oyuncu grubuyla devam edeceğiz. Sivasspor, şampiyonluğun kesinlikle en büyük adayıdır, vazgeçmemesi gerekiyor. Herkes vazgeçse bile ben vazgeçmeyeceğim. Bıkmayalım, yılmayalım, hep beraber bu şampiyonluğa ulaşalım. Çok erken ama şimdiden önlem almak ve hedefleri belirlemek çoğu şeyi halletmektir."  AA
 
Etiketler: TFF 1. Lig, Sivasspor, Mesut Bakkal
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