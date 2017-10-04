'Her geçen gün lehimize olacak'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının Süper Lig'e istenilen başlangıcı yapamamasına rağmen her geçen gün iyiye gideceklerini belirtti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dergisinin ekim sayısındaki başyazısında futbol takımının son durumunu değerlendirdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, özellikle taraftara Beşiktaş derbisindeki desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Büyük bütçelerle, büyük emekler harcanarak ve her türlü şart zorlanarak oluşturulan profesyonel futbol takımımız, sezona beklediğimiz gibi başlamadı. Ancak biz geçen her günün lehimize olacağına inanıyoruz. Bu yolda, Beşiktaş maçında tribünlerimizi doldurarak bizim gibi takıma olan inançlarını gösteren büyük taraftarımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Takımımız daha da iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başta basketbol ve voleybol takımları olmak üzere amatör branşlarda önemli başarılar elde ettiklerini kaydeden Yıldırım, şunları aktardı:

"Kulübümüz bünyesindeki tüm takımlar kadrolarını oluşturdu, transferlerini tamamladı ve her alandaki mücadelelerine başladı. Hedefimiz, yarıştığımız her kulvarda şampiyonluk. Profesyonel futbol, erkek ve kadın basketbol, erkek ve kadın voleybol ile diğer tüm amatör branşlarımızda sizleri mutlu edecek, Fenerbahçe'ye yakışır mücadeleler verecek ve müzemize kupalar kazandıracaklar. Takımların oluşturulması için ben ve yönetici arkadaşlarım bütün bir yaz, transfer dönemi boyunca, büyük bir çaba ve emek harcadık. Bu uğurdaki tek amacımız, Fenerbahçelilerin ve tüm camiamızın mutluluğuydu. Umarım, kurduğumuz kadrolar bizi mahcup etmez ve Fenerbahçe Kulübüne tarihi bir sezon yaşatırlar."

Aziz Yıldırım, geçen ay hayatını kaybeden kulübün asbaşkanı Hakan Dinçay'ı da rahmetle andığını kaydetti.