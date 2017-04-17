Hentbolda Kupa sahibini buluyor

Hentbolda, Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, yarın Ankara'da yapılacak müsabakalarla start alacak.
Maliye Piyango, Amasya Taşova YİBO, Aziziye Belediyesi Termalspor ve Beşiktaş Mogaz, Dörtlü Final'de mücadele edecek. İki gün sürecek karşılaşmalar sonrasında Türkiye Kupası sahibini bulacak.
THF Spor Salonunda yarın yarı final karşılaşmaları, 19 Nisan Çarşamba günü de final maçı yapılacak.
Erkekler Türkiye Kupası müsabakalarının ilk gün programı ise şöyle:
15.00 Maliye Piyango-Amasya Taşova
17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beşiktaş Mogaz