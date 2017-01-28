'Hedeflerimiz için büyük düşünüyoruz'

Medipol Başakşehir'in Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, hedeflerine ulaşmak için maç maç düşünmeye çalıştıklarını söyledi.

Epureanu, yaptığı açıklamada, sezon başından beri önlerindeki maça baktıklarını belirterek, "Hiçbir zaman sezon sonunu düşünmedik. Hafta hafta, maç maç gittik. Hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Bir sonraki haftayı oynadığımız karşılaşmanın ardından düşünüyoruz, sezon sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye karşı zor bir maç oynadık. Ne yazık ki kaybettik. Artık bu maçı geride bıraktık. Önümüzdeki Bursaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.