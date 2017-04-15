  • 15 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » 'Hedefimiz kupayı kazanmak'

'Hedefimiz kupayı kazanmak'

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Demirmen, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yarın Dinamo Kursk ekibi ile yapacakları maçı kazanıp kupayı almak istediklerini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hedefimiz kupayı kazanmak

Sarı-lacivertli takımın, final müsabakasının oynanacağı DIVS Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanın ardından açıklamada bulunan Birsel, organizasyonun ilk mücadelesinde güçlü bir rakibi yenerek finale yükseldiklerini dile getirdi.

Dörtlü Final'de mücadele eden takımların iyi kadrolara sahip olduğunu aktaran Birsel, "Dün önemli bir galibiyet aldık ve finaldeyiz ancak finale çıkmamız kupayı kazandığımız anlamına gelmiyor. Hedefimiz yarınki maçı kazanarak kupayı kazanmak." dedi.

İlk maçta yendikleri UMMC Ekaterinburg'un şampiyonluk için favori gösterildiğini belirten Birsel, "Favori ve ev sahibi olan karşı takımdı ama iyi hazırlanmıştık. Herkes çok inanıyordu. İkinci yarıdaki iyi savunmamız, hücumumuzu da etkiledi. İyi basketbol oynayarak kazandık. Büyük takıma karşı kazanmak önemli ama buraya katılan tüm takımlar güçlü. Finalde Dinamo Kursk ile eşleştik. Dinamo Kursk ile bu sezon grupta oynadığımız iki maçı kazanamadık. İnşallah üçüncü maçı kazanacağız. Hedefimiz zaten bu, umarım başarırız." ifadelerini kullandı.

Birsel Vardarlı Demirmen, başantrenörlüğe Fırat Okul'un gelmesiyle takımda farklı bir havanın oluştuğunu vurgulayarak, "Fırat hocanın enerjisi takıma geçti. Daha iyi oynuyoruz. Saha içinde birbirimizle daha çok iletişim içindeyiz." diye konuştu.

Bu arada karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, konakladığı otelde kampa girdi.

Etiketler: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER