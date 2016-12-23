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'Hedefimiz 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanması'

Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, gelecek yıl en büyük hedeflerinin 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanması olacağını söyledi.

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Hedefimiz 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanması
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Günaydın, "Maçların canlı yayınlanabilmesi ve dünyanın her yerinden izlenebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda Fatih hocamız ile işbirliği içerisindeyiz" dedi.
 
Günaydın, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz ay açıkladığı faaliyet raporunda da 2. ve 3. Lig maçlarının canlı yayınlanmasının yer aldığını hatırlatarak, "Maçların canlı yayınlanabilmesi ve dünyanın her yerinden izlenebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda Fatih hocamız ile işbirliği içerisindeyiz. Birlik olarak en büyük hedefimiz 2. ve 3. Lig'in canlı olarak yayınlanması." dedi.
 
Cengiz Günaydın, 2. ve 3. Lig kulüplerinin çok ciddi sıkıntılarının olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
 
"Bugüne kadar hep ferdi olarak şikayetlerimizi dile getiriyorduk artık birlik olarak bunları dile getireceğiz, projelerimizi ortaya koyacağız. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle de 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğini daha iyi noktalara getireceğiz. Ciddi sıkıntılarımız var, özellikle tesisler ve statlar konusunda, bu konuda da Fatih Terim ve TFF ile işbirliği içerisinde bulunarak, bu liglerin çok daha iyi şartlarda oynanmasını sağlamaya çalışacağız."
 
"44 şehir ve 91 kulübü temsil ediyoruz"
 
Günaydın, dün ilk genel kurulunu gerçekleştiren 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin çok büyük bir kitleyi temsil ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
 
"44 şehir ve 91 kulübü temsil ediyoruz. Yaklaşık 35 milyon nüfusa hitap ediyoruz. Bu iki lig, her hafta 200 bin seyirci ortalaması ile oynanıyor. Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliği vardı, artık bizim de bir birliğimiz var. Her zaman Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig kulüpler birlikleri ile işbirliği içerisinde olacağız." AA
 
Etiketler: 2.ve 3. lig kulüpler birliği başkanı, spor toto2. lig, Spor Toto 3. Lig, cengiz günaydın
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