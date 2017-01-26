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Buradasınız : » » Hatay'ın yeni stadının çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın yeni stadının çalışmaları devam ediyor

Hatay'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında 25 bin seyirci kapasiteli stadyumda çalışmalar sürüyor.

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Hatayın yeni stadının çalışmaları devam ediyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, inşaat çalışması süren stadyumda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güçlü Türkiye yolunda Gençlik ve Spor Bakanlığının spor tesisi hamlelerinin Hatay'da da devam ettiğini belirtti.

Narlıca mevkisinde inşaatı devam eden 25 bin seyirci kapasiteli stadyumda çalışmaların 2015 yılının eylül ayında başladığını hatırlatan Şensöz, "Öncelikle zemin kısmında iyileştirmeler yapıldı. Ardından tribün yapımına 2016 eylül ayında başlandı. Şu an batı cephesi dediğimiz, sporcu ve VIP girişlerinin olduğu bölümün kaba inşaatı bitmek üzere. 25 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzu önümüzdeki yıl eylül ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Stadyum tamamen kapalı olacak ve 27 loca yer alacak. Stadyumun yanına atletizm sahası yapılacak." diye konuştu.

Şensöz, TOKİ tarafından yaptırılan stadyumun 118 milyon liraya mal olacağını kaydetti.

Etiketler: yeni stat, TOKİ, hatay
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