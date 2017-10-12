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Hamsik, Maradona'nın rekorunun peşinde

İtalya temsilcisi Napoli'de forma giyen Hamsik, hafta sonu Roma ile oynayacakları lig maçında ağları sarsması halinde kulübün efsane oyuncusu Maradona'nın gol sayısına ulaşacak.

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Hamsik, Maradonanın rekorunun peşinde

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin kaptanı Marek Hamsik, kulübün efsane oyuncusu Diego Armando Maradona'nın gol rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

Ligde oynadığı 7 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Napoli, 14 Ekim Cumartesi günü milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'ya konuk olacak.

Napoli'nin emektar kaptanı Slovak oyuncu Hamsik ise galibiyetin yanı sıra başka bir rekoru egale etmek için sahaya çıkacak. Napoli formasını 11 yıldır giyen ve toplamda 114 kez ağları sarsan Hamsik, Roma karşısında ağları havalandırması halinde kulübün efsane oyuncusu Maradona'nın gol sayısını egale edecek.

Arjantinli yıldız Maradona, toplamda attığı 115 golle 7 sezon formasını giydiği Napoli'nin iki kez şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol üstlenmişti.

Etiketler: hamsik, Napoli, Maradona, gol
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