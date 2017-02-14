  • 14 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.676
    EURO 3.892
  • BIST 88578.31
    ALTIN 144.605
Buradasınız : » » Hamit Altıntop Bundesliga'da haftanın oyuncusu

Hamit Altıntop Bundesliga'da haftanın oyuncusu

Galatasaray'dan ayrılarak Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop, Borussia Dortmund maçındaki performansının ardından Bundesliga'da 20. haftanın en iyi futbolcusu seçildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hamit Altıntop Bundesligada haftanın oyuncusu
Galatasaray'dan ayrılarak Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
 
Bundesliga'nın sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan ankette oyların yüzde 38'ini alan Hamit Altıntop, 20. haftanın en iyi futbolcusu oldu.
 
Ankette Hamit Altıntop'u Bayer Leverkusen'den Chicharito yüzde 33, Schalke 04'ten Leon Goretzka yüzde 16 ve Hamburg'dan Nicolai Müller yüzde 13 oyla takip etti.
 
Ligin son sırasında bulunan Darmstadt 98'de çıktığı ikinci maçında 90 dakika forma giyen 34 yaşındaki Hamit, Borussia Dortmund önünde alınan 2-1'lik galibiyette üstün performansıyla önemli rol oynamıştı.
 
Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Hamit Altıntop'un sözleşmesi, geçen ay başında feshedilmişti. AA
 
Etiketler: Hamit Altıntop, almanya birinci futbol ligi (bundes liga) haftanın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER