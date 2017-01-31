Halterde madalyaları ikiye katladık

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türk halterinde son dönemde önemli başarılar elde edildiğine işaret ederek, "2013'te elimizde yeterli ve iyi sporcu olmadığı için takım kuramıyorduk. Bundan 6 sene önce yılda 60 madalya alınırken son iki yılda bu rakam 148'e çıktı. Bu mutluluk verici bir tablo." dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'ndaki mücadeleleri izleyen Taşpınar yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde 32 ilde yapılan halteri, Türkiye'nin 56 iline yaydıklarını bildirdi.

Halteri tanıtarak yaygınlaştırdıklarını, sporcu ve antrenör sayısındaki artışlarla başarıların da gelmeye başladığını anlatan Taşpınar, "2013'te elimizde yeterli ve iyi sporcu olmadığı için takım kuramıyorduk. Bundan 6 sene önce yılda 60 madalya alınırken son iki yılda bu rakam 148'e çıktı. Bu mutluluk verici bir tablo." diye konuştu.

Geçmişte dünya şampiyonalarında halterde ya üçüncülük alındığını ya da hiç madalya elde edilemediğini dile getiren Taşpınar, Türkiye'nin son dünya şampiyonasında 7 madalya kazandığını, bunların 2'sinin ise altın madalya olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 12 yıl aradan sonra olimpiyatlarda gümüş madalya kazandığını hatırlatan Taşpınar, "Ülkemize ilk gümüş madalyayı hediye ettik. Sporun zirvesi, dünyanın en büyük organizasyonu olimpiyatlardır. Bizim de hedefimiz zirvedir. Aldığımız madalyaların hepsi olimpiyat hazırlığı niteliğindedir. Amacımız madalya almak ve İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmektir. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah bu gidişat bozulmaz. Tek hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları." değerlendirmesinde bulundu.

Taşpınar, hangi ilde salon açılırsa oraya halter antrenörü görevlendirdiklerini ve gerekli malzemeleri verdiklerini, yapılan çalışmalarla istikbale umutla baktıklarını ifade etti.

Avrupa'nın en iyi ikinci takımı Türkiye

Olimpiyatlardan önce Avrupa ve dünya şampiyonaları yapılacağını belirten Taşpınar, şunları kaydetti:

"Bu müsabakalar da bizim için olimpiyat hazırlığı niteliğinde olacak. Yıldız sporcuları tecrübeleri artması için erken yaşta hazırlamaya başladık. Yıldızlardan uzun yıllar başarı bekliyoruz. Bunun için yıldızlara ayrıca önem veriyoruz. Batmış, milli takım oluşturamayan bir halter federasyonu, şampiyon olmaya başladı. Avrupa'nın Polonya'dan sonra en iyi ikinci takımı Türkiye oldu. İki yıl içerisinde 25.'likten 2. sıraya yükseldik."

Taşpınar, olimpiyatlarda başarı elde etmek için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

Dopinge geçit yok

Federasyon başkanı Tamer Taşpınar, halterde doping olmaması için önemli tedbirler aldıklarını söyledi.

Halterin ağır bir spor olduğunu ve bazı sporcuların geçmişte doping kullanarak sporun adını lekelediğini anımsatan Taşpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kısa bir sürede dopingin önüne geçtik. Sporculardan numune alarak onların bu yola girmelerine engel olduk. Eğitime önem verdik. Haksız rekabetin önüne geçtik. Doping olamaması için tüm tedbirleri aldık ve çok güzel yok katettik. Bu anlamda alınan madalyalar temiz madalya."