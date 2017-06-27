  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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Buradasınız : » » Halil Altıntop'un yeni takımı belli oldu

Halil Altıntop'un yeni takımı belli oldu

Augsburg'dan ayrılan Halil Altıntop, Çekya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Slavia Prag ile anlaştı.

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Halil Altıntopun yeni takımı belli oldu

Slavia Prag Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı bildirilirken sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Başkent ekibi, Halil Altıntop'un yanı sıra Portekizli Danny ve Ukraynalı Ruslan Rotan'ın transferlerini de duyurdu.

2013'te Trabzonspor'dan Augsburg'a transfer olan Halil, bu 4 yıl içinde ligde, kupada ve Avrupa’da oynadığı 128 maçta 22 gol attı.

Schalke 04, Kaiserslautern ve Eintracht Frankfurt takımlarında da oynayan Halil Altıntop, Bundesliga'da 351 maçta forma giydi.

Etiketler: Halil Altıntop
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