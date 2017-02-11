  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.937
  • BIST 87473.33
    ALTIN 146.598
Buradasınız : » » 'Hakemler Beşiktaş'ı kolluyor denmesini kabullenmek zor'

'Hakemler Beşiktaş'ı kolluyor denmesini kabullenmek zor'

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın hakemler tarafından kollandığı algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakemler Beşiktaşı kolluyor denmesini kabullenmek zor

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçta, rakibin ilk golünün ofsayt olduğunu ve penaltılarının verilmediğini savundu.

Kulüp olarak önce kendilerine baktıklarını belirten Ürkmezgil, "Gerekli öz eleştirimizi yapıyoruz. Ancak kazandığımız maçlarda da aleyhimize hakem hataları olmasına rağmen kamuoyunda 'hakemler Beşiktaş'ı kolluyor.' algısı yapılarak kulübe darbe vurmaya çalışıyorlar." dedi.

Hakem hatalarının kazandıkları maçlarda da olduğunu kaydeden Ahmet Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Kazandığımız maçlarda da aleyhimize yapılan hakem hataları vardı. Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında verilmeyen penaltılar, ofsayttan yenilen goller vardı. Galip geldiğimiz maçlarda çok fazla problem çıkarılmadı. Bunların üzerine ikinci bir darbe de 'Beşiktaş kollanıyor.' denilerek vuruluyor. Bunu hazmetmek çok zor. Beşiktaş yönetimi olarak hakemlerin de hata yapabileceğini düşünen bir zihniyete sahibiz, ancak, bunun üzerine algı yaparak 'hakemler Beşiktaş'ı kolluyor.' denmesini kabullenmek çok zor. İnsan üstü sabır ve irade olması lazım. Bu haksızlık. Bunun özellikle yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum."

Etiketler: Beşiktaş, Ahmet Ürkmezgil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER