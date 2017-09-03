'Hakemin sonuca etkili kararları vardı'

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın ardından sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Bak, hakemin hatalı kararları olduğunu belirterek, "Ukrayna bugün bizden daha üstündü ama hakemin sonucu etkili kararları vardı. İlk golde hatta ben ayağa kalktım ofsayt diye. İkinci golde de topun dışarıdan çevrildiği söyleniyor. Tabii ki bunlar oyunun kaderini etkileyen durumlardı." dedi.

Osman Aşkın Bak, grupta 3 maç kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hala oynanacak maçlar var. Önümüzdeki Hırvatistan ve diğer maçları kazanmak istiyoruz. Ligimiz yeni başladı, eksik oyuncular ve eksiklikler var. Ama umut ediyoruz, milli takımımız toparlanacak ve üstüne düşeni yapacak. Takımımızın bizi Dünya Kupası'na taşıyacak neticeler alacağına inanıyoruz. Onun için buradayız. Milli takımımıza güveniyoruz, kısa sürede toparlanıp, gerekli adımları atacaklarına inanıyoruz."

TFF Başkanı Demirören: En azından play-off şansımız var

TFF Başkanı Yıldırım Demirören de A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılma şansı hakkında şu görüşlere yer verdi:

"Biliyorsunuz İzlanda, Finlandiya'ya yenildi. en azından play-off şansımız var. Önümüzdeki 3 maçı alıp play-off'a çıkmak istiyoruz. Yenildikten sonra oyundan memnun olmak elimizde değil. İki hafta oldu, oyuncularımızın takımlarında oynamıyor, Ukrayna'nın en az 7-8 oyuncusu aynı takımda oynuyor. Bu nedenle kolay değildi. Hazırlık dönemi içinde sadece 3 gün antrenman vardı, en iyisini değerlendirmeye çalıştık. Play-off şansımız var, bitti demeden bitmiyor biliyorsunuz. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'na bakın, Türkiye'nin gruptan çıkması imkansız deniyordu, direkt katıldık. Katılabiliriz, katılamıyabiliriz futbolun içinde bunlar da var. Finlandiya'nın İzlanda'yı yeneceğini kimse tahmin edemezdi, demek ki futbolda her şey olabiliyor. Önümüzdeki 3 maça bakacağız."

Teknik Direktör Lucescu: Biz 3 maçımızı da kazanmak zorundayız

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ise maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, hakemin büyük hatalarına rağmen Ukrayna'nın maçı kazamayı hak ettiğini belirterek, "Ukrayna maçı kazanmayı hak etti ama ilk yediğimiz gole kadar oyun dengedeydi. İlk gol açık bir ofsayttı. 1-0’dan sonra rakibe kontratak yapması için boş alanlar bıraktık ve bundan faydalandılar. Daha sonra da auta çıkmış bir topu içeriye sokarak ikinci golü attılar. Bunlar benim söylediğim değil, televizyonda gördüğümüz şeyler. Auttan gelen top, gol sayıldı. 2-0’dan sonra oyuncuları motive etmek kolay değildi. Verilmeyen bir penaltı da var, onu da atlamamak gerekiyor. Ukrayna bu goller olmasa başka goller de atabilirdi ama olanı söylüyorum. Ayrıca Besedin'in, Serdar'a yaptığı ve burnunun kırılmasına sebep olan hareket de tartışılmaz bir kırmızı karttı." değerlendirmesini yaptı.

Lucescu, Ukrayna yenilgisine rağmen gruptan çıkma şanslarının hala sürdüğüne dikkati çekerek, "Grupta hala şansımız devam ediyor. İzlanda’nın kaybetmesi, grupta durumu çok farklı bir boyuta taşıdı. Dört takımın da şansı var. Biz 3 maçımızı da kazanmak zorundayız. Bu tür hesapları gazeteciler daha iyi yapıyor." diye konuştu.