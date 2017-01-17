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Buradasınız : » » Hakemi sosyal medyada eleştirdi para cezasına çarptırıldı

Hakemi sosyal medyada eleştirdi para cezasına çarptırıldı

İngiltere Futbol Federasyonu, hakemin yönetimini sosyal medyada eleştiren Sagna'ya 40 bin sterlin para cezası verildiğini duyurdu.

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Hakemi sosyal medyada eleştirdi para cezasına çarptırıldı
İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City'de forma giyen Bacary Sagna'ya, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle para cezası verdi.
 
Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin yönetimini sosyal medyada eleştiren 33 yaşındaki Sagna'ya, 40 bin sterlin para cezası verildiği duyuruldu.
 
Fransız futbolcu, Premier Lig'de 2-1 kazandıkları Burnley maçının ardından sosyal medyadaki hesabında, Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesine ve 10 kişi mücadele etmelerine göndermede bulunarak, "12'ye karşı 10. Takım olarak mücadele ediyoruz ve kazanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
 
 
Etiketler: sosyal medya, sterlin, Bacary Sagna
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