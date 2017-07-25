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Buradasınız : » » Hakan Çinemre Göztepe yolunda

Hakan Çinemre Göztepe yolunda

Göztepe'nin kulüp başkanı Sepil, Fenerbahçe'den savunma oyuncusu Hakan Çinemre ile anlaştıklarını açıkladı.

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Hakan Çinemre Göztepe yolunda

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon öncesi takımın Avusturya'da hazırlıklarını sürdürdüğünü, transfer çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Fenerbahçeli Hakan Çinemre ile anlaştıklarını, sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle resmi sözleşme imzalayacaklarını belirten Sepil, "İhtiyaca göre 4 oyuncuyu daha takıma kazandıracağız." dedi.

Gürsel Aksel Tesisleri'ne yapılacak yeni statla ilgili imar planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin bir itirazının olduğunu hatırlatan Sepil, bu konuda uzlaşma sağlandığını anlatarak, "Mahkemelerle, davalarla uğraşmadan stat inşaatına başlıyoruz. Ankara'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Şehir Plancıları Odası da toplantıda yer aldı. Uzlaşma kültürünü hayata geçirdik. Sadece plan notlarında bir takım değişikliğe gittik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacaklarını anımsatan Sepil, stadın kapasitesinin kale arkasına yapılacak 3 bin 330 kişilik portatif tribünle 9 bin 600'e çıkacağını kaydetti.

"Bilet fiyatları sezon boyunca 15 lira olacak"

Mehmet Sepil, yeni kale arkası tribününün bilet fiyatlarının sezon boyunca 15 lira olacağını aktararak, "Bizim amacımız herkesin maç izlemesini sağlamak. Bütçelere uygun bir fiyat politikası belirleyeceğiz. Kombine kartlarında henüz bir planlama yapmadık. Ancak geçmişte bizlere sahip çıkan kitlelere biz de sahip çıkacağız." diye konuştu.

Etiketler: hakan çinemre, Göztepe
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