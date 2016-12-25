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'Hak ettiğimiz galibiyeti aldık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Hak ettiğimiz galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyun üstünlüğü bizdeydi." dedi.

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Hak ettiğimiz galibiyeti aldık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maça galibiyet arzusuyla çıktıklarını belirterek, "Hak ettiğimiz galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyun üstünlüğü bizdeydi." dedi.

Oyun üstünlüğüne rağmen hatalar da yaptıklarına değinen Güneş, "Zaman zaman şut tercihlerimiz, atmamız gerekeni atmamamız, atmamamız gerekeni atmamız daha fazla gol bulmamızı engelledi. Savunma anlayışında eksiktik. Savunma ağır kaldı. Verdiğimiz iki pozisyon tehlikeliydi. Bu tip hataları futbol kaldırmayabilir. Son maçlarda bunları yapıyoruz." diye konuştu.

"Hata tamamen (Cenk) onundur"

Şenol Güneş, Gaziantepspor kalecisi Gökhan Değirmenci'nin kurtardığı penaltıda, Oğuzhan Özyakup'un atışı kullanmasına izin veren Cenk Tosun'un hatalı olduğunu ifade etti.

Kazanılan penaltının ardından Ricardo Quaresma ile Oğuzhan Özyakup arasında yaşanan diyaloğa değinen Güneş, "Penaltı pozisyonunu tam görmedim. Ben tek Cenk'i yazdım. Ne gelişti bilmiyorum, konuşacağız. Hata tamamen (Cenk) onundur. Atmayacağın bir penaltıyı atacak oyuncuya verebilirsin. Genelde Cenk, Oğuzhan ve Quaresma atıyor. Bütün yetki Cenk'te. Yetkiyi başka oyuncuya verebilir. Quaresma ile Oğuzhan'ın konuştuğu söyleniyor. Atılabilir, ona Cenk karar vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer konusu

Ryan Babel'in İstanbul'a gelişi ve transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine tecrübeli teknik adam, "Transfer konuşacak bir şey yok. Lig maçı yaptık, salı günü kupa maçı var. Giden olur, gelen olur. Antrenmana kimin çıktığına bakarız. Sezon başında fazla transfer yaptık. Geç yaptık, sıkıntılar oldu. Onları alıştırmaya çalıştık. Yeni oyuncular alınabilir. Benim gündemimde transfer yok. Gelen olursa bakacağız. Transferi kulüp yapar, patronu başkandır. Fikrimizi söyleriz." şeklinde konuştu.

Güneş, transferle ilgili farklı sorular üzerine, "Her oyuncudan memnunum. Messi'yi alırsak başka. Türkiye'den de bir oyuncu alabilirsiniz." diye konuştu. AA 

Etiketler: Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, galibiyet, transfer
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