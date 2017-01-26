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Buradasınız : » » Haftanın MVP'si Bourousis

Haftanın MVP'si Bourousis

Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'un pivotu Bourousis, THY Avrupa Ligi'nde 19. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

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Haftanın MVPsi Bourousis

THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'un pivotu Ioannis Bourousis, 19. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Panathinaikos Superfoods'un evinde Barcelona Lassa'yı 71-65 yendiği maçta 31 verimlilik puanıyla oynayan Bourousis, sezonun 19. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmada 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasının yanı sıra 3 asist ve 2 blokla oynayan Yunan oyuncu, kariyerinde 8'inci kez MVP seçildi.

Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS forması giyen oyun kurucu Stefan Jovic, takımının deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-69 yendiği maçta topladığı 29 verimlilik puanıyla MVP değerlendirmesinde ikinci sırayı aldı. Sırp basketbolcu, maçta 18 sayı, 12 asist ve 4 top çalmalık performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 28'er verimlilik puanıyla İspanyol ekibi Real Madrid'in pivotu Gustavo Ayon ve Rus temsilcisi UNICS Kazan'dan Artsiom Parakhouski takip etti.

Etiketler: Panathinaikos Superfoods, Bourousis, thy avrupa ligi
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