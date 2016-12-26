Güreşte 2016 ilklerin yılı oldu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2016 yılında branş olarak ilklere imza attıklarını söyledi.

Yaptığı değerlendirmede, 2016'yı başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını ifade eden Aydın, "18 yıl aradan sonra 3 dünya şampiyonluğu, kadınlarda ilk kez Avrupa şampiyonluğu ve 52 yıl sonra olimpiyatlarda 5 madalya kazandık." dedi.

Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşin elde ettiğini hatırlatan Aydın, "Ben sporcularımızı, hocalarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biz göreve geldiğimizden bu zamana kadar olan süreyi çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çok çalıştık. Ekibimizle birlikte güzel işler çıkardığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemdeki hedeflere odaklandıklarına dikkati çeken Aydın, "Bizim şimdi en büyük hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bu hedefe odaklı olarak projelerimizi hazırladık ve şimdi bunun ilk adımını 2017'de atacağız." diye konuştu.

YİBO ve Güreş Lisesi projeleri

Aydın, 2016'da 12 il ve 17 ilçede Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) ve Güreş Lisesi projelerini başlattıklarını belirterek, sporcunun milli takıma gelinceye kadar zorlu yollardan geçerek yetiştiğini kaydetti.

Güreşçinin birçok aşamadan geçtiğini anlatan Aydın, "Ya derslerini aksatıyor ya da güreş eğitimini aksatıyordu. Bu da bize hem zamandan, hem de bir çok yetenekli çocuğumuzu kaybetmemize neden oluyordu. Bununla ilgili olarak YİBO ve Güreş Lisesi projelerini devreye soktuk." diye görüş belirtti.

YİBO ve Güreş Lisesi projelerini 2017 yılından itibaren Türkiye geneline yaymak için kolları sıvayacaklarını belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bununla birlikte Türkiye'de ilk defa güreş temalı güreş lisesini Tokat'ta açtık. Böylece yetenekli çocuklarımız derslerini aksatmadan hem fenni, hem de güreş eğitimlerini alarak yetişecek. Bize bu durum şunu kazandırıyor; çok değil birkaç yıl sonra güreşe kazandırdığımız bu yetenekler dünya arenalarında fırtına gibi esecekler. Bu projeyle biz aslında güreşin altyapısını sil baştan yenilemiş olduk."

Güreşin bu ülkenin "Ata sporu" olduğunu belirten Aydın, yağlı güreşlerdeki seyirci potansiyelinin de futboldan fazla olduğunu savundu.