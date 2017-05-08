Güreşte '1949 ruhu' yakalandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi.

Novi Sad kentinde 6 gün süren organizasyonu 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, şampiyona tarihinde 1949'dan sonraki en büyük başarısını elde etti.

Türkiye, 68 yıl önce İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Novi Sad'da yeni bir tarih yazan Güreş Milli Takımı'nda Taha Akgül, Soner Demirtaş, Rıza Yıldırım, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, altın madalyaya uzandı.

Metehan Başar gümüş, Süleyman Atlı, Selim Yaşar ve Aslan Atem de bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, takım halinde serbest stilde 3. olurken, grekoromende 4'üncü, kadınlarda ise 8. sırada yer aldı.

Şampiyonada 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Serbest Milli Takımı da 24 yıl sonra en iyi derecesini elde etti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya alan Taha Akgül 5'inci, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp de Avrupa'da 7. kez kürsünün zirvesine çıktı.

Geçen yıl Riga'da, Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandıran Yasemin Adar, yeni bir rekora imza attı. Mili sporcu, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Aydın: "Büyük bir ivme yakaladık"

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, çok büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Kazanılan madalyalardan dolayı mutlu olduklarını belirten Aydın, "İstiklal Marşımızı Avrupa'ya ezberlettik. Tarihi bir başarıya daha imza attık. Başta sporcularımız olmak üzere teknik ekibi, yönetimdeki arkadaşları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, güreşte son dönemde elde edilen başarılara işaret ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana güreş ileriye gitti. Büyük bir ivme yakaladık. İnşallah bu başarı devam edecek. İslami Dayanışma Oyunları'nda haftaya ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Orada da altın madalyalar alacağız, İstiklal Marşımızı okutacağız." diye konuştu.