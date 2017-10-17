Güneş: Monaco karşısında en iyi futbolumuzu oynayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla yapacakları maçın zor geçeceğini söyledi.

Güneş, maçın oynanacağı II. Louis Stadı'nda düzenlenen ve futbolculardan Anderson Talisca'nın da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Porto, Monaco ve Leipzig'in de yer aldığı G Grubu'nun dengeli olduğuna değinen deneyimli teknik adam, "Gruba başlarken 4 takımın da dengeli olduğunu ve sıralamanın belli olmayacağını düşünüyorduk. Şu anda 2 maç oynandı ve 4 maçımız daha var. Yarın zor bir maç oynayacağız. Bireysel açıdan çok iyi oyuncuları olan bir takımla karşılaşacağız. Şu anda aldıkları puan kimseyi aldatmasın. Monaco ile iki maç üst üste oynayacağız. Burada ve sahamızdaki maçın sonucu gruptaki yerimizi tayin edecek." diye konuştu.

Şenol Güneş, Monaco'nun son zamanlarda elde ettiği transfer başarılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Tarihi önemli ve geçen sezon çok başarılı sonuçlar alan ve bunu transferlerde çok iyi kullanan bir takım. Yaklaşık 350 milyon avro transfer parası kazanan, 100 milyon avroya da oyuncu alan bir takımla oynayacağız. Böyle takımlara karşı rakamsal verilerle değil oynayarak sonuç alıyoruz. Futbol, değişken sonuçları olan bir oyun. Zaman zaman parası ve gücü olan takımlar da kaybedebiliyor. Biz de bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama en iyi futbolumuzu oynayacağız."

Talisca: Önemli ve zor bir maça çıkacağız

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca ise grupta 6 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Yarın akşam çok önemli ve zor bir maça çıkacağız. Karşımızda Monaco gibi çok kaliteli bir takım var. Gruba çok iyi başladık. Oynadığımız ilk 2 maçı kazandık. Porto ve Liepzig'i yendik ve buraya 6 puanla geldik. Yarın da galip gelerek iyi gidişi sürdürmek istiyoruz." dedi.AA