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Guduric, Fenerbahçe Doğuş için İstanbul'a geldi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Doğuş'un daha önce transferini duyurduğu Guduric, İstanbul'a geldi.

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Guduric, Fenerbahçe Doğuş için İstanbula geldi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Doğuş'un daha önce transferini duyurduğu Marko Guduric, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp oyuncunun öğle saatlerinde İstanbul'a vardığı bildirildi. Guduric, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini biliyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok çalışmaya, takımla tanışmaya ve koçla birlikte olmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe Doğuş
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