  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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G.Saray'ın yeni teknik direktörü Tudor ilk antrenmanına çıktı

Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü, takımıyla ilk idmanına çıktı.

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G.Sarayın yeni teknik direktörü Tudor ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, bu maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Tudor'la devam etti.

Kardemir Karabükspor'la yollarını ayıran ve Galatasaray'la 1,5 yıllık anlaşmaya varan Tudor, antrenmanda takımının başında yer aldı.

Bu arada Tudor'un Galatasaray'daki yardımcıları da belli oldu.

Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink döneminde de sarı-kırmızılı takımın antrenörlüğünü üstlenen Ayhan Akman'la yola devam edileceği öğrenildi.

Tudor'un teknik ekibinde ayrıca, Kardemir Karabükspor'da birlikte görev yaptığı Hari Vukas, Sandro Tomic ve Toni Modric'in de yer alacağı kaydedildi. AA

Etiketler: Galatasaray, igor tudor, SPor Toto Süper Lig, kardemir karabükspor
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