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G.Saray'ın rakibi Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, galibiyeti hedefliyor.

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G.Sarayın rakibi Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor karşısında da 3 puan almak istiyor.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya getirecek olan maç, Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Eksikler düşündürüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Osmanlıspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yanı sıra, tedavileri süren Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Podolski de yarın forma giyemeyecek. AA 

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor
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