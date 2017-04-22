G.Saray-F.Bahçe derbisinin değeri 236 milyon avro

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam piyasa değeri 236 milyon avroyu geçiyor.

Almanya'nın "Transfermarkt" internet sitesine göre, Türk Telekom Arena'daki derbi maça ev sahipliği yapacak Galatasaray, 100 milyon avroluk değere sahip. Konuk takım Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk değerliyle rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu.

İki takım futbolcuları arasında piyasa değeri en yüksek futbolcu Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ön plana çıktı. Muslera, 14 milyon avroluk değeriyle iki takım oyuncuları arasındaki en pahalı oyuncu oldu.

Muslera'nın ardından, Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Sunderland takımından kiraladığı Hollandalı Jeremain Lens, 12 milyon avroluk değeriyle en pahalı ikinci futbolcu olurken, bu oyuncuları 11,5 milyon avro ile sarı-lacivertlilerin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer takip etti.

En pahalı yerli Mehmet Topal

İki takım futbolcuları arasında en değerli Türk oyuncu, Fenerbahçe'nin milli orta sahası Mehmet Topal.

Mehmet, 8,5 milyon avroluk değeriyle yerli futbolcular arasında ilk sırada bulunurken, deneyimli oyuncuyu yedişer milyon avro değerleriyle sarı-lacivertli ekipten Ozan Tufan ve Alper Potuk izledi.

Galatasaray'daki en pahalı yerli futbolcu olarak da Gençlerbirliği'nden devre arasında kadroya katılan stoper Ahmet Çalık, 5 milyon avroluk değeriyle ön plana çıktı.

Galatasaray'ın en değerlisi Muslera

Galatasaray'da en pahalı futbolcu, 14 milyon avroluk değeriyle Uruguaylı kaleci Fernando Muslera oldu.

Muslera'yı 9 milyon avroluk değeriyle Hollandalı yıldız Wesley Sneijder ile 8 milyon avroluk değeriyle Portekizli genç oyuncu Armindo Bruma takip etti.

Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular ve "Transfermarkt"a göre değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Milyon avro)

Muslera 14

Sneijder 9

Bruma 8

Podolski 6

Eren Derdiyok 5,5

Ahmet Çalık 5

Serdar Aziz 4,5

Semih Kaya 4,5

Josue 4,5

Yasin Öztekin 4,5

Selçuk İnan 4

Chedjou 4

Rodrigues 3,5

Carole 3,5

Tolga Ciğerci 3,5

Sinan Gümüş 3,2

De Jong 3

Cavanda 2

Koray Günter 1,6

Sabri Sarıoğlu 1,5

Linnes 1,5

Hakan Balta 1

Cenk Gönen 1

Eray İşcan 0,5

Berk Ünsal 0,4

Fenerbahçe'de en pahalı oyuncu Lens

Fenerbahçe'de piyasa değeri en yüksek oyuncu Hollandalı Lens gösterildi.

Lens'in 12 milyon değerle listenin en üstünde yer aldığı sarı-lacivertlilerde Kjaer 11,5 milyon avro ile ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ehli takımından kiralanan Moussa Sow 11 milyon avroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte futbolcular ve "Transfermarkt"a göre değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Milyon avro)

Lens 12

Kjaer 11,5

Sow 11

De Souza 9

Mehmet Topal 8,5

Ozan Tufan 7

Alper Potuk 7

Volkan Şen 6,5

Fernandao 6

Hasan Ali Kaldırım 6

Skrtel 5,5

Neustaedter 5

Şener Özbayraklı 5

Van Persie 5

Emenike 5

Stoch 4,5

İsmail Köybaşı 4,25

Van der Wiel 4

Chahechouhe 3

Karavaiev 2,5

Salih Uçan 2,5

Fabiano 2,25

Volkan Demirel 2,25

Ertuğrul Taşkıran 0,7

Uygar Zeybek 0,6 AA