Grekoromenin yeni şampiyonları belli oldu

Şampiyonada 66 kiloda Atakan Yüksel, 75 kiloda Furkan Bayrak, 85 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Osman Yıldırım Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca maçlar sonunda elde edilen puanlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon olurken Ankara ASKİ Spor Kulübü ikinci ve Rize Çaykur Spor Kulübü üçüncü oldu.

200 Güreşçi minderin tozunu attı

4-5 Şubat tarihlerinde Adana Yüreğir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. 2 gün süren müsabakalarda 33 Süper Lig takımı adına güreşen 200'e yakın sporcu toplam 8 sıklette mücadele etti.

Kıran kırana geçen mücadelelerde 59 kiloda Hammet Rüstem, 66 kiloda Atakan Yüksel, 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Furkan Bayrak, 80 kiloda Emrah Kuş 85 kiloda Metehan Başar, 98 kiloda Fatih Başköy ve 130 kiloda Osman Yıldırım Türkiye Şampiyonu oldu. Derece elde eden güreşçiler milli takıma girme şansı yakalayacak.

Yapılan müsabakalar neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon olurken Ankara ASKİ Spor Kulübü ikinci, Rize Çaykur Spor Kulübü üçüncü oldu.

İlk gün yapılan müsabakalarda sporcuların elde ettikleri dereceler ise şöyle:

59 kiloda

1-Hammet Rüstem-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2-Mustafa Sağlam-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3-Fatih Üçüncü-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3-Ayhan Karakuş-İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü

66 kiloda

1-Atakan Yüksel-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2-Volkan Çakıl-Ankara ASKİ Spor Kulübü

3-Enes Başar-Ankara ASKİ Spor Kulübü

3-Murat Fırat-Ankara ASKİ Spor Kulübü

71 kiloda

1-Murat Dağ-Ankara ASKİ Spor Kulübü

2-İlker Sönmez-Rize Çaykur Spor Kulübü

3-Yunus Özel-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3-Selçuk Can-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

75 kiloda

1-Yunus Emre Başar-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2-Furkan Bayrak-Ankara ASKİ Spor Kulübü

3-Abdurrahman Kalkan-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3-Uğur Arı-Manisa Akhisar Belediye Spor Kulübü

80 kiloda

1-Emrah Kuş- Ankara ASKİ Spor Kulübü

2-Hasan Basri Yıldırım-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3-Mehmet Ali Küçükosman-Kayseri Şekerspor Kulübü

3-M. Ersin Kılıçaslan-Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

85 kiloda

1-Metehan Başar-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2-Ali Cengiz-Ankara ASKİ Spor Kulübü

3-Ahmet Yıldırım-İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü

3-M. Sadık keskin-Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

98 kiloda

1-Fatih Başköy-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2-Süleyman Demirci-Ankara ASKİ Spor Kulübü

3-İlker Genel-Kayseri Şekerspor Kulübü

3-İbrahim Tığcı-Rize Çaykur Spor Kulübü

130 kiloda

1-Osman Yıldırım-Ankara ASKİ Spor Kulübü

2-Emin Öztürk-Kayseri Şekerspor Kulübü

3-Ali Nail Arslan-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3-Yasin Dündar-İstanbul Pendik Güreş İhtisas Kulübü