Green'den tarihi 'triple-double'

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, FedExForum'da konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı baştan sona üstün bir oyunun ardından 122-107 mağlup ederek sezonun 45'inci galibiyetini aldı.

Son 10 maçının 8'ini kazanan Warriors'ta Klay Thompson 36, Kevin Durant 24, Andre Iguodala 22, Stephen Curry 18 sayıyla takımın skor yükünü çekerken, Draymond Green ise ilginç bir istatistiğe ulaştı.

Karşılaşmayı 4 sayıyla tamamlayan Green, buna rağmen 12 ribaunt, 10 asist ve 10 top çalmayla "triple-double" yapmayı başardı. ABD'li oyuncu, 10 sayıya ulaşmadan triple-double yapmayı başaran ilk oyuncu olarak NBA tarihine adını yazdırdı.

Miami Heat 13'te 13 yaptı

Sezona kötü bir başlangıç yaparak ligin son sıralarına gerilemesine rağmen sonradan açılan Miami Heat, üst üste 13. galibiyetini deplasmanda Brooklyn Nets'i 108-99 mağlup ederek aldı. AA