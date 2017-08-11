Göztepe'nin forma numaraları açıklandı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

Göztepe Kulübü, Twitter hesabından paylaştığı video ile kadrodaki oyuncuların giyeceği formaların numaralarını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipte 35 numaralı forma hiçbir oyuncuya verilmezken, bu formanın karşılığında "Şanlı Göztepe Taraftarı" yazısı dikkati çekti.

Göztepe'de futbolcuların giyeceği formaların numaraları şöyle:

"2 Mahmut Nigiz, 4 Emre Can Coşkun, 5 Leo Schwechlen, 6 Rajko Rotman, 7 Halil Akbunar, 8 Andre Castro, 9 Nabil Ghilas, 10 Oscar Scarione, 11 Axel Ngando, 13 Beto, 14 Prince Segbefia, 17 Mathieu Peybernes, 18 Adis Jahovic, 21 Selçuk Şahin, 22 Tanju Kayhan, 23 Günay Güvenç, 24 Eren Bilen, 26 Hakan Sepil, 27 Serkan Bakan, 32 Doğanay Kılıç, 41 Hakan Çinemre, 44 Kadu, 55 Sabri Sarıoğlu, 61 Yavuz Aygün, 67 Muhammed Enes Durmuş, 75 Tayfur Bingöl, 77 Ömer Şişmanoğlu, 94 Yoan Gouffran, 97 Mehmet Enes Öztürk"