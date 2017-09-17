Göztepe taraftarının önünde kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Göztepe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında sağ kanattan Manu'nun yaptığı ortada Göztepeli oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı içinde buluşan Uğur Çiftçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

30. dakika sol kanattan kazanılan serbest atışta topu doğrudan kaleye gönderen Scarione'nin vuruşunda kaleci Hopf meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakika sağ taraftan Sabri Sarıoğlu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Andre Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Manu'nun kaleye gönderdiği top, ağlarla buluşsa da ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

36. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanatta güzel bir hareketle rakibini geçtikten sonra topla buluşan Sabri Sarıoğlu'nun ortasında, ceza alanı içinde Scarione'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

38. dakika Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sabri Sarıoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içindeki Kadu'nun pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

41. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda çapraz pozisyonda topla buluşan Ahmet İlhan'ın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Skuletic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Müsabakanın 56. dakikasında ceza alanı içinden Khalili'nin sert vuruşunda kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan Tayfur'un yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Castro, meşin yuvarlağı Gouffran'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Hopf topu kornere uzaklaştırdı.

63. dakikada Khalili'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Beto topu çeldi. Dönen topu kaleye gönderen Skuletic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak Skuletic ofsayt pozisyonunda olduğu için gol geçerlilik kazanmadı.

76. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Jahovic, meşin yuvarlakla ceza alanına girdikten sonra çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1

87. dakikada sağ kanattan Ahmet İlhan Özek'in ortasında arka tarafta topla buluşan Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

Müsabaka, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.