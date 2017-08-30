  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor." dedi.

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Göztepe, Süper Ligde kalıcı olmak istiyor

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor. Bizim için önemli olan Süper Lig'e adaptasyonu en kısa süreye indirgemek." dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek için son yıllarda futbol takımlarının tercihi olan Erzurum'da kamp yapıyor.

Hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren İzmir ekibi, 2 bin rakımda güç depoluyor.

"Neler yapabileceğimizin farkındayız"

Süper Lig'in ilk 3 haftasında yaptıkları maçları değerlendiren Tuna, şunları kaydetti:

"Ligde yeni bir takımız. Ayrıca en fazla yeni oyuncuya sahip takımız. Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor. Bizim için önemli olan Süper Lig'e adaptasyonu en kısa süreye indirgemek. Ligde 3 maç oynayıp 4 puan aldık. Seyircilerimizden yoksun oynadığımız zorlu maçlar vardı. Birer beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet aldık. Planlarımız içinde bunlar olacak şeylerdi."

Tuna, ligin yeni başladığına işaret ederek, "Henüz kendini bulamayan çok takım var. Biz de onlardan biriyiz. Ancak ne olduğumuzun, neler yapabileceğimizin farkındayız. Önemli olan bunları gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Göztepe, süper lig
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