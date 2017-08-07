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Buradasınız : » » Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor

Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor

Süper Lig'de daha önce 25 sezon mücadele eden Göztepe, 14 yıllık aradan sonra 12 Ağustos Cumartesi günü bu ligde Fenerbahçe karşısına çıkacak.

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Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor

Göztepe, daha önce Süper Lig'de 25 sezonda çıktığı 770 maçta 238 galibiyet, 248 beraberlik ve 284 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 802 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 899 gol gördü.

Ligde şimdiye kadar 48 farklı ekiple karşılaşan İzmir temsilcisi, bu sezon aynı ligde yer alacağı takımlardan 9'u ile daha önce Süper Lig'de mücadele etti. Süper Lig tarihinde en çok Galatasaray'la (50 maç) karşılaşan Göztepe, Altay, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 46 müsabakaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Bursaspor (32), Gençlerbirliği (30), Trabzonspor (18), Kasımpaşa (8), Kayserispor (6), Antalyaspor (4) ile mücadele etti.

Gençlerbirliği'ne karşı 12 galibiyet

Süper Lig'de bu sezon yer alan ekipler içinde Gençlerbirliği ile daha önce oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Göztepe, yüzde 40'lık galibiyet oranıyla en başarılı sonuçlarını başkent temsilcisi karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaştığı Antalyaspor karşısında galibiyet alamazken, sahadan 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile ayrıldı. AA

Etiketler: Göztepe, süper lig
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