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Göztepe-Eskişehirspor maçına soruşturma

Göztepe-Eskişehirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Göztepe-Eskişehirspor maçına soruşturma

Antalya'da 4 Haziran'da Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan 1. Lig play-off final maçında yaşanan olaylara yönelik operasyon başlatıldı.

Göztepe ile Eskişehirspor'un karşılaştığı maçtaki olaylara karıştığı tespit edilen 72 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

İzmir, Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ankara ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.  

Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig play-off final maçında olaylar çıkmıştı.

Sahaya atılan birçok yanıcı madde nedeniyle oyun birden fazla kez durmuştu.

Etiketler: göztepe eskişehirspor maçı
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