Görme engelli sporcu dünya şampiyonasına hazır

Görme engelli sporcu Kesim, 2009'da ABD'nin Miami şehrinde yapılan Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalya kazanarak alanında dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getiren ilk sporcu oldu. Kesim, 2009'dan 2016'ya kadar yapılan uluslararası müsabakalarda 75 kiloda kazandığı dünya şampiyonlukları ile Türk bayrağını gönderde dalgalandırdı.

Galip Engelliler Spor Kulübünün Başkanlığını da yürüten Kesim, şampiyonluk süreçlerini ve yaşam hikayesini anlattı.

Gözlerindeki sorun ilkokuldayken anlaşılan 40 yaşındaki Kesim, yaşı geçtiği için o dönemde görme engelliler okuluna kabul edilmediğini söyledi.

Kesim, tedavi için ailesinin elinden geleni yaptığını ama durumun değişmediğini ifade ederek ilk ve ortaokulu yardım alarak bitirdiğini, lisede açık öğretime devam ettiğini belirtti.

Sivil toplum örgütlerinin aracılığıyla 16-17 yaşlarında spora yönlendirildiğini dile getiren Kesim, engellilerin spor yapabileceğini o dönemde öğrendiğini ifade etti.

Kesim, birçok spor branşında çalıştığını, daha sonra halter konusunda uzmanlaştığını söyleyerek dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olan halterci Halil Mutlu ile tanışmasının bu spor dalını sevmesinde büyük payı olduğunu kaydetti.

Sporcu olma sürecinde ailesinin de kendisine çok destek olduğunu ifade eden Kesim, devletin başarılı sporcuları desteklediğini öğrendikten sonra Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümüne girdiğini dile getirerek daha sonra engelli arkadaşlarıyla Galip Engelliler Spor Kulübünü kurduklarını, engelli gençleri sporla sosyal hayata kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

"15 yaşından beri günde 2,5 saat antrenman yapıyorum"

Kesim, 15 yaşından beri günde 2,5 saat antrenman yaptığını, düzenli beslendiğini, kötü alışkanlıklarının olmadığını kaydetti.

İlk şampiyonluğunu 2009'da ABD'de düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda elde ettiğini anlatan Kesim, 2016'ya kadar uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi birincilikle temsil etti.

Kesim, 2017 Türkiye şampiyonasının henüz yapılmadığını, ağustosta Aksaray'da düzenlenecek şampiyonada uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi kimlerin temsil edeceğinin belli olacağını belirtti.

Orada belirlenen sporcuların 2017 dünya şampiyonasına katılacağını söyleyen Kesim, şampiyonaya hazır olduğunu kaydetti.