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'Gönlüm 3 takımın da Dörtlü Final'de olmasından yana'

Cedi Osman, THY Avrupa Ligi çeyrek finalinde 3 Türk takımının mücadele edeceğini hatırlatarak, "Gönlüm 3 takımın da Dörtlü Final'de olmasından yana." dedi.

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Gönlüm 3 takımın da Dörtlü Finalde olmasından yana

Cedi Osman, THY Avrupa Ligi'nde yaklaşan play-off maçları öncesi değerlendirmede bulundu.

Organizasyonda 3 Türk takımının çeyrek finale kaldığını anımsatan 22 yaşındaki basketbolcu, "Tabii ki de gönlüm 3 takımın da Dörtlü Final'de olmasından yana. Dörtlü Final'e kim kalırsa kalsın, eminim Sinan Erdem Spor Salonu tam anlamıyla dolacaktır. Bu konuda hiçbir şüphem yok." diye konuştu.

Play-off'ta Yunan temsilcisi Olympiakos ile yapacakları müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini anlatan Cedi Osman, eşleşmeye iyi başlamanın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Olympiakos ile yapacağımız maçlara bir haftalık süreç var. O karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Şansımızın da olduğunu düşünüyorum. Olympiakos'u yenmek istiyorsak, gerçek performansımızı göstermek zorundayız."

"Altın madalya kazanmak istiyoruz"

Cedi Osman, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediklerini söyledi.

Türk basketbolcuların takımlarında çok fazla süre almadığını hatırlatan Cedi, şampiyonaya iyi hazırlanmaları halinde bu durumu aşabileceklerini vurguladı. AA

Etiketler: Cedi Osman, Anadolu Efes, thy avrupa ligi, basketbol
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