Golfte 6 aylık eğitimle olimpiyata katılacaklar

Golf müsabakalarının ilk kez yer alacağı Samsun'daki 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları), bu sporla ocak ayında tanışan oyuncular 6 aylık tecrübeyle Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu İşitme Engelliler Olimpiyatları, 18-30 Temmuz'da Samsun'da gerçekleştirilecek. Deniz doldurularak yapılan golf sahasının bulunduğu Samsun'daki olimpiyatlara, 93 yıllık tarihininde ilk kez golf branşı da eklendi.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından milli takım kurmak için başlatılan çalışma kapsamında, daha önce golf oynamamış işitme engellilerden Samsun ve Antalya'da on dörder sporcunun yer aldığı iki takım oluşturuldu. Ocak ayında golfle tanışan bu sporcular arasından seçilecek 3'ü kadın, 3'ü erkek 6 oyuncu, milli takımın olimpiyat kadrosunda yer alacak.

Başantrenör Sayın: "Oyuncuların gelişiminden çok memnunuz"

İşitme Engelliler Golf Milli Takımı Başantrenörü Hamza Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında 28 kişilik bir oyuncu kadrosu oluşturduklarını ifade etti.

Samsun ve Antalya'da kurdukları kadrolarla çalışmalara başladıklarını aktaran Sayın, "İşitme Engelliler Olimpiyatları'na ilk kez golf branşı eklenmesi bizi de heyecanlandırdı. Bizim de bu dalda ilk denememiz olacak. Milli takımımızın daha önce bir tecrübesi olmadı. Sporcuları eğitmeye devam ediyoruz. Tabii süre azaldıkça stres biraz daha artıyor. Bu biraz tatlı heyecan, istenenin üzerinde gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü oyuncuların gelişiminden çok memnunuz." diye konuştu.

Samsun'da, önümüzdeki hafta Antalya'daki sporcuların da katılacağı bir kamp planladıklarını belirten Sayın, şöyle devam etti:

"Kampta, milli takımın olimpiyat kadrosunu oluşturacak 3'ü kadın, 3'ü erkek sporcuyu, 28 kişi arasından belirleyeceğiz. Belirlediğimiz sporcularla beraber daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Oyuncularımız geçen ocak ayında golf sporu ile tanıştı. Hızlı bir şekilde adaptasyon sürecini geçirdiler ve benimsediler. Önemli olan da buydu zaten. Olimpiyatlardan sonra da federasyonun desteğiyle İşitme Engelliler Milli Takımı çalışmalarına devam edecek. Bizim için işitme engelliler dalı ilk ama son olmayacak. Avrupa ve dünya şampiyonalarına da hazırlanacağız. Önümüze 3, 5 ve 10 yıllık hedefler koyduk. Uzun vadede bu oyuncularımızı şampiyonalara hazır hale getireceğiz."

"Sporcularımızdan ilk beklenti, belki olimpiyatlarda bir vuruş yapmalarıydı"

Sayın, amaçlarının, sporcuların göze hoş gelen oyun ortaya koymalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Sporcularımızdan ilk beklenti, belki olimpiyatlarda bir vuruş yapmalarıydı ama biz onun çok çok önüne geçtik. Çalışmaların bu şekilde iyi devam etmesi bizi bir hayli heyecanlandırıyor. Olası bir durum demiyorum, sporcularımızın bu çalışması ve gayretiyle beraber madalya gelmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyorum. En az bir sporcumuzun madalyanın rengi ne olursa olsun kürsüye çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sporcu Kuloğlu: "Golfü bırakmayacağım, devam edeceğim"

İşaret diliyle iletişim kurulan sporculardan Erdem Kuloğlu, arkadaşlarıyla olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını belirterek, "Eğitim aldıktan sonra milli ve başarılı olmak istiyorum. Bundan sonra golfü bırakmayacağım, devam edeceğim. Umarım, olimpiyatlarda Türk bayrağını göndere çektiririm." ifadelerini kullandı.

Sporcu Hakan Köprülükaya da golfe başladığı için memnun olduğunu dile getirerek, "Devam edeceğim ve başarılı olacağım, hedefim olimpiyatlarda yer almak. Olimpiyatlardan sonra da golf oynamayı sürdüreceğim. Umarım ileride başarılı bir sporcu olurum." değerlendirmesinde bulundu. AA