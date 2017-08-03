  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.543
    EURO 4.201
  • BIST 107332.09
    ALTIN 143.788
Buradasınız : » » Gökhan Gönül ameliyat oldu

Gökhan Gönül ameliyat oldu

Sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi tespit edilen Beşiktaşlı Gökhan Gönül ameliyat edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gökhan Gönül ameliyat oldu

Sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi tespit edilen Beşiktaşlı Gökhan Gönül ameliyat edildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilen Gökhan Gönül'ün, yaşadığı sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bu sabah operasyon geçirdiği belirtildi.

Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyatı gerçekleştirilen Gökhan Gönül'ün 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.
 

Etiketler: gökhan gönül, Beşiktaş, sakatlık, Ameliyat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER