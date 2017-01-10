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Gilardino yeni takımı ile anlaştı

Serie A ekibi Pescara, İtalyan golcü Alberto Gilardino ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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Gilardino yeni takımı ile anlaştı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Pescara, Empoli'den ayrılan golcü oyuncu Alberto Gilardino'yu kadrosuna kattı.
 
Pescara Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan futbolcu Gilardino ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Gilardino'nun sözleşmesinde, bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da bildirildi.
 
Ülkesinde Parma, Milan ve Fiorentina gibi takımlarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Gilardino, İtalya Milli Takımı'nda 57 maçta 19 gol kaydetti.
 
Gilardino, bu sezon Empoli formasıyla çoğu sonradan oyuna girdiği 16 maçta bir gol atabildi. AA
 
Etiketler: alberto gilardino, serie a, Empoli, Pescara, İtalya Birinci Futbol Ligi, transfer
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