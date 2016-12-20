Gentile, Yunanistan'ın yolunu tuttu

THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods, İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'dan skorer basketbolcu Alessandro Gentile'yi kadrosuna kattı.

Panathinaikos Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki İtalyan oyuncu Gentile ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerine ülkesinin Benetton Treviso takımında başlayan 2,01 metre boyundaki şutör oyuncu, 2011'de transfer olduğu EA7 Emporio Armani Milan'da iki kez İtalya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İtalyan basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde maç başına 10,8 sayı, 3 ribaunt ve 2,4 asistle oynadı. Gentile, İtalya Ligi'nde ise 9,5 sayı, 3,9 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı. AA

