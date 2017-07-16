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Buradasınız : » » Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Kırkpınar Er Meydanı'nda

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Kırkpınar Er Meydanı'nda

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'na gitti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Kırkpınar Er Meydanında

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'na gitti.

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın karşıladığı Bakan Kılıç, güreşlerin final karşılaşmalarını takip edeceği protokol tribünündeki yerini aldı.

Bakan Kılıç, iki Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu ile İsmail Balaban'ın karşı karşıya geleceği final müsabakasının ardından düzenlenecek törende dereceye giren güreşçilere ödüllerini verecek.

Bu arada 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu "Çakır" da Kırkpınar Er Meydanı'nda tribünleri selamladı.

Etiketler: Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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