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Buradasınız : » » Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Taha Akgül'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Taha Akgül'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya alan milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Baktan Taha Akgüle tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya alan milli sporcu Taha Akgül'ü tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül kardeşimi kutluyorum. Ülkemize daha önce şampiyonluklar, sevinçler yaşatan milli sporcumuzun başarısını gelecek organizasyonlarda sürdüreceğine olan inancım tamdır. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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